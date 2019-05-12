Гран-при Формулы-1 пройдет в Испании

На трассе в Барселоне весь первый ряд займут пилоты «Мерседеса», россиянин Даниил Квят из «Торо Россо» стартует 9-м.

Валлтери Боттас из «Мерседеса» одержал победу на квалификации Гран-при Испании Формулы-1, он и будет стартовать первым. Второе место у его напарника по «серебряным стрелам» действующего чемпиона британца Льюиса Хэмилтона. Причем, чемпион уступил Боттасу довольно сильно, глава автоспортивного отделения «Мерседеса» Тотто Вольф объяснил это недостаточным зарядом батареи на автомобиле британца. Таким образом, опять весь первый стартовый ряд у «Мерседеса». Третьим на стартовой решетке будет Себастьян Феттель из «Феррари», позади него Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Россиянин Даниил Квят второй раз в этом сезоне сумел пройти в третий сегмент квалификации и отправится в гонку с 9-ой позиции. Как он рассказал журналистам, в команде разобрались, почему он терял темп по ходу предыдущего Гран-при в Баку, так что теперь он не намерен терять позиции в начале гонки.

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдет 23-26 мая в Монако.