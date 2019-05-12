Госсекретарь США Майкл Помпео приедет сегодня в Москву для переговоров с министром иностранных дел и президентом. Накануне в интервью телеканалу CNBC он не исключил, что встречи могут оказаться безрезультатными:

-Президент Трамп попросил меня отправиться в Россию, чтобы обсудить обширный круг вопросов. Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией. Может быть, всё сложится так, что мы не сможем этого сделать. Если мы не сможем, то пойдем каждый своим путем…

Я надеюсь, мы сможем найти сферу для совместной работы в Афганистане, Россия также сталкивается с террористической угрозой со стороны Афганистана… По Венесуэле у нас был хороший диалог. Наша задача очень проста: мы хотим, чтобы не было никакого иностранного вмешательства в её дела

Помпео добавил, что на посту главы ЦРУ он эффективно сотрудничал с Россией. Госсекретарь отметил, что в результате той работы удалось спасти жизни и россиян, и американцев.