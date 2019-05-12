Родные Сергея Доренко разошлись в оценке состояния его здоровья незадолго до смерти

По словам дочерей журналиста от первого брака, Екатерины и Ксении, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» не жаловался на сердце. Однако вдова Доренко, Юлия, утверждает, что проблемы начались давно. Диагноз поставили три года назад. после этого Доренко несколько раз проходил обследование, — сказала вторая жена в интервью радиостанции «Говорит Москва». С дочерьми от первого брака у журналиста были сложные отношения.

Сегодня, за несколько часов до начала панихиды, стало известно, что она не состоится. Полиция запретила выдавать тело вдове Доренко в связи с заявлением старших дочерей о возможном отравлении.