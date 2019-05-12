Скандал вокруг итогов шоу «Голос. Дети» получил сегодня продолжение. Супруг певицы Алсу, как пишет пресса, мог потребовать засекретить результаты проверки. Однако представители Алсу эту информацию отрицают.

Бизнесмен Ян Абрамов назвал целенаправленной травлей дочери Микеллы скандал, связанный с её победой на телешоу «Голос. Дети». Предприниматель и муж певицы Алсу вышел на голландскую компанию-владельца прав на шоу и потребовал засекретить итоги расследования результатов конкурса. Об этом пишет газета «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Baza. Шоу Микелла Абрамова в конце апреля выиграла с большим отрывом, она получила 56,5 процентов голосов. Зрителей это возмутило, они не исключили, что результаты онлайн-голосования могли подтасовать и купить. Первый канал сообщил о пересчёте, по его просьбе международная компания начала расследование.. Абрамов заявил, что его дочери недавно исполнилось 11 лет, публикация итогов расследования может привести к её тяжёлым психологическим травмам. Кроме того, это дополнительно привлечёт внимание СМИ, как считает бизнесмен, к уже ушедшей истории. Директор Алсу отрицает что семья просила якобы засекретить результаты расследования итогов голосования. Сергей Фадеев в интервью Интерфаксу назвал эту информацию ложной.

Ранее сообщалось, что проверка может занять на месяц. Некоторые коллеги Алсу у себя в инстаграм-аккаунтах размещали, предположительно, рекламные посты в поддержку дочери певицы. В их числе Филипп Киркоров, Наташа Королёва, Сергей Лазарев и другие.