Партия «Брекзит» впервые опередила по результатам опросов правящую в Великобритании Консервативную партию

Партия под названием «Брекзит» впервые опередила по результатам опросов правящую в Великобритании Консервативную партию. Новую политическую силу, которую возглавляет так называемый евроскептик Найджел Фарадж, поддерживают уже 20% британцев. За консерваторов готовы проголосовать лишь 19% — согласно данным, которые опубликовала газета Санди Телеграф. Нынешний результат для правящей партии называют самым худшим за всю историю ее существования. Лидером рейтинга стала оппозиционная Лейбористская партия, которую поддерживает более четверти избирателей.