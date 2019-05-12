Супруг Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, по некоторым данным, потребовал засекретить результаты проверки шоу «Голос. Дети»
Супруг певицы Алсу, бизнесмен Ян Абрамов, по некоторым данным, потребовал засекретить результаты проверки шоу «Голос. Дети». В финале победительницей была объявлена его дочь Микелла Абрамова. Как пишет «Московский комсомолец», предприниматель уже связался с владельцами прав на телешоу, голландской компанией Талпа. Я Абрамов считает, что сообщения о возможных подтасовках в ходе голосования является целенаправленной травлей его дочери и даже грозит тяжелой психологической травмой ребенку. В свою очередь издание отмечает, что такие действия бизнесмена можно трактовать как тот факт, что он уже знает о негативных для его семьи результатах расследования.