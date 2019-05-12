Главная военная прокуратура тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Главная военная прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях. Узнать об этом удалось юристу Александру Бусарову, который, как сообщает «Радио Свобода», вступил в бюрократическую игру с ведомством и собрал уникальный архив с секретными данными о сталинских палачах.

Александр Бусаров попытался взломать систему молчания, притворившись убежденным сталинистом и направляя запросы в прокуратуру с требованием «наконец-то» реабилитировать расстрелянных в 30-е работников НКВД. Многие из них сами были непосредственными участниками пыток и массовых расстрелов в преддверии собственного ареста. Бусаров назвал свою переписку с главной военной прокуратурой «Проект Немезида», по сути, средствами самого российского законодательства устроив «тайный процесс по окончательному и бесповоротному осуждению чекситов». Получая ответы на свои запросы о реабилитации центрального руководства и рядовых сотрудников НКВД, Александру Бусарову удалось выяснить, что многие из них уже давно реабилитированы и без его требований. Даже те, кто доказано принимал участие в массовых расправах и отдавал преступные приказы. Продолжая играть роль сталиниста, Бусаров решил идти дальше и вступил в переписку с прокуратурой, добиваясь вернуть реабилитированным госнаграды и восстановить их в прежних званиях.

В ответ на это прокуратура вдруг стала частично отменять свои прежние решения. Собранный архив в итоге составил порядка 200 дел, а на определенном этапе Бусаров перешел к реализации своего главного замысла: он стал получать официальные судебные решения с цитатами из засекреченных уголовных дел с описанием пыток и чекистских расправ. По сути, после выявленных фактов реабилитации, юрист добился последующей массовой отмены реабилитации. Бусаров уверен, что собранные им бумаги юридически уже неопровержимо свидетельствуют о преступном характере НКВД. В послевоенной Германии для этого потребовался Нюрнбергский процесс. В распоряжении Бусарова есть для этого соответствующие определения Верховного суда, где подтверждена невозможность реабилитации ряда офицеров НКВД.

Сейчас Александр Бусаров выехал за границу и вывез все имеющиеся в его распоряжении документы.