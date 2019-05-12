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13:01, 12 мая 2019

Жена петербургского депутата Максима Резника сообщила, что у него случился сердечный приступ

Это произошло после того, как ряд СМИ начали кампанию по дискредитации парламентария.

Оппозиционному депутату петербургского Законодательного собрания Максиму Резнику стало плохо накануне вечером. Как рассказала его жена Ксения Казарина изданию «Медиазона», врачи диагностировали у парламентария сердечный приступ. Впрочем, Резника не госпитализировали, сейчас он находится дома. Сама Казарина связывает ухудшение состояния своего мужа с «ежедневным моральным давлением». Дело в том, что на протяжении последних двух недель СМИ, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, распространяют информацию о том, что Резник употребляет наркотики. В частности, эти издания – в их числе РИА ФАН и «Невские новости» – опубликовали несколько видеороликов, на которых видно, как человек, похожий на Резника, курит самокрутки. Сам депутат считает, что люди Пригожина организовали за ним слежку: в распоряжении изданий, например, каким-то образом появились видеозаписи, сделанные в Праге, где недавно отдыхал Резник. Более того, когда депутат вернулся вместе с супругой в Петербург, сотрудники «Пулково» устроили ему досмотр на 40 минут – заставили, по словам жены, достать даже батарейки из часов. В самом зале аэропорта депутата поджидали некие молодые люди, которые принесли с собой плакат с обвинениями парламентария в употреблении наркотиков.

Депутат Максим Резник неоднократно публично критиковал деятельность временного губернатора Петербурга Александра Беглова. На согласованном первомайском шествии народного избранника жестко задержали силовики, однако в итоге отпустили без составления протокола.



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