Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают сообщения о взрывах в порту Фуджейра

О них ранее сообщил ливанский телеканал, на который сослались российские государственные агентства.

Власти эмирата Фуджейра уверяют, что одноименный порт работает в штатном режиме, а суда ходят по графику. Это заявление распространило государственное агентство страны WAM. В нем власти также призвали опираться на официальные источники. При этом ранее ливанский телеканал «Аль-Маядин», который связывают с руководством Ирана и движением «Хезболла», со ссылкой на анонимных собеседников утверждал, что после мощных взрывов в порту Фуджейра огнем охвачены от 7 до 10 танкеров. По его данным, это произошло в промежутке с 4 до 7 утра, а над местом инцидента были замечены американские и французские военные самолеты. Вместе с тем об инциденте также сообщили российские агентства ТАСС, РИА Новости, Sputnik и телеканал RT. Они также ссылались на ливанский канал «Аль-Маядин». Европейские информагентства и телеканалы при этом о взрывах в Фуджейре пока не сообщают.

Порт Фуджейра является крупнейшим на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов.