За считанные часы до начала была отменена панихида по журналисту Сергею Доренко

О том, что церемония прощания не состоится, этим утром объявила его радиостанция «Говорит Москва».

Дочери Доренко от первого брака Екатерина и Ксения подозревают, что их отец мог быть отравлен.

В свою очередь, генеральный директор «Говорит Москва» Владимир Мамонтов сказал, что Доренко знал о своем серьезном диагнозе. Однако самому Мамонтову было неизвестно, принимал ли журналист какие-либо лекарства и проходил ли процедуру лечения. Сколько продлится дополнительная проверка, пока неизвестно, — сказал гендиректор радиостанции в интервью телеканалу «Москва-24».

По данным экспертизы, Сергей Доренко умер от проблем с сердцем.

Несмотря на сегодняшнюю отмену, на Троекуровское кладбище приехали около двухсот человек. Дочери Доренко извинились перед ними за то, что похороны пока отложены. В то же время, они подтвердили, что поминки состоятся.

Менее чем через час в Москве пройдет заезд мотоциклистов в память о Сергее Доренко. По словам одного из организаторов акции, бизнесмена Максима Валетского, главный редактор радиостанции Говорит Москва также был частью мотосообщества.

Участники собираются у здания редакции на Пятницкой улице. Они проедут по Садовому кольцу и закончат маршрут у места, где он скончался.