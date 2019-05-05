Сотрудники таможни РФ изъяли швейцарскую скрипку XVIII века у музыканта Манагадзе

Сотрудники российской таможни изъяли швейцарскую скрипку XVIII века у музыканта Николая Манагадзе. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его жена Ксения Бакнина.

Сегодня скрипача Н.Манагадзе задержали на российской таможне, когда он пытался вылететь из страны на гастроли. У него потребовали сертификат, подтверждающий, что скрипка не значится в Едином государственном реестре объектов культурного наследия РФ. Музыкант не смог предоставить этот документ, поскольку скрипка принадлежит швейцарскому фонду и не относится к культурным ценностям России.

«Это скрипка известного швейцарского фонда, старинная, XVIII века, она представляет определенную ценность. Все это написано в сертификате, договоре аренды. Эти документы были предоставлены как на въезде, так и на выезде. Мой муж гастролирует с этой скрипкой по всему миру, никаких проблем ни на каких границах никогда не возникало», — сказала К.Бакнина.

Она отметила, что сотрудники таможенной службы проигнорировали предоставленные документы и изъяли скрипку, вместо акта об изъятии оформив акт отбора проб и образцов товаров. К.Бакнина сообщила, что администрация аэропорта отказалась общаться с ней. На требование вызвать эксперта или представителя Министерства культуры сотрудники таможни ответили отказом. Просьбу предоставить письменный отказ они также проигнорировали.

«Мой муж приехал на три дня, чтобы поучаствовать в акции «Бессмертный полк» и сыграть концерт. Он пропустил свой самолет, потерял деньги за билет, потерял сегодняшний рабочий день. Я уже молчу про нервы, потому что для музыканта скрипка это не просто инструмент, это часть жизни, как ребенок. Невыносимо представить, что она попадет в чужие руки, тем более по договору мой муж не имеет права ее передавать», — заключила К.Бакнина.