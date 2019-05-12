Католические храмы в столице Шри-Ланки возобновляют мессы после серии терактов. Взрывы прогремели здесь три недели назад. Жертвами нападений стали не менее 250-ти человек. Как пишет британская газета Санди Таймс, настоятелям храмов рекомендовали создать специальные группы прихожан, которые будут помогать полиции обеспечивать безопасность.

В то же время, пока не возобновлялись занятия в католических школах Шри-Ланки. Когда это случится, власти пока не уточняют.