Акция в защиту прав сексуальных меньшинств прошла на Кубе

Около ста активистов прошли по центру Гаваны. Шествие остановила полиция. При попытке прорвать оцепление не менее трех демонстрантов были задержаны, передает DW. Ранее власти страны отказались внести в текст новой конституции формулировку, которая допускала бы заключение однополых браков. В правительстве это объясняли тем, что большинство участников референдума высказались за то, чтобы брак в основном законе определялся именно как союз между мужчиной и женщиной.