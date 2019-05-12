Министерство юстиции России проверит активность половины зарегистрированных в стране политических партий

Сейчас таких структур в реестре ведомства более 60-ти. Для 32-х из них истекает семилетний срок, когда они по закону должны были участвовать в выборах на любом из уровней – от местного до федерального. В противном случае партии грозит ликвидация по решению суда, предупредили в Минюсте. Проверка продлится в течение года, — сказали в пресс-службе министерства агентству ТАСС. В свою очередь, в Центризбиркоме не исключили, что до конца года в России будут ликвидированы около 20-ти зарегистрированных партий.