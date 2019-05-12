Дочь Сергея Доренко Екатерина извинилась перед его друзьями за отмену церемонии прощания

За несколько часов до начала панихиды полиция запретила выдавать тело главного редактора радиостанции «Говорит Москва» его вдове. Это связано с заявлением дочерей от первого брака, которые предполагают, что Доренко мог быть отравлен. И Ксения, и Екатерина подчеркнули сегодня, что их отец на состояние здоровья не жаловался.

Однако генеральный директор радиостанции Владимир Мамонтов утверждает, что журналист знал о серьезном диагнозе. По данным экспертизы, Доренко скончался от проблем с сердцем.