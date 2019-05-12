Около двухсот человек пришли на Троекуровское кладбище, где должна была пройти церемония прощания с Сергеем Доренко

Около двухсот человек пришли сегодня на Троекуровское кладбище, где должна была пройти церемония прощания с журналистом Сергеем Доренко. За несколько часов до начала она была отменена. Полиция запретила выдавать тело вдове главного редактора радиостанции «Говорит Москва» в связи с дополнительной проверкой обстоятельств смерти. Дочери журналиста от первого брака не исключают, что он мог быть отравлен. На кладбище приехали сами Ксения и Екатерина Доренко. Как пишет «Московский комсомолец», они отрицают, что между ними и второй супругой журналиста произошел конфликт, который едва не перерос в драку.