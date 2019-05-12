В Ростовской области взорвался бытовой газ, погибли два человека, включая ребёнка, столько же пострадали

Всё случилось в двухэтажном многоквартирном доме в посёлке Чистоозёрный под Ростовом-на-Дону около полуночи. При взрыве газа погибли девятилетняя девочка и мужчина. Верхний этаж сильно повреждён, обрушилась крыша и стены, о состоянии дома можно судить по видео и фотографиям в интернете. Взрыв полностью разрушил три квартиры, повреждено семь, сообщает агентство ТАСС. Спасатели быстро приехали на место ЧП, они эвакуировали 16 человек. Первый этаж и перекрытия между этажами укрепили, поскольку возникла угроза обрушения дома. По этой причине тело мужчины смогли достать из-под обломков только утром. Есть пострадавшие. Одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии. Жалоб от жильцов пострадавшего дома, по поводу газа до этого дня не поступало, сообщили агентству в диспетчерской аварийной газовой службе района. Уголовное дело возбудили по статье причинение смерти по неосторожности. Семьи погибших получат по миллиону рублей, пострадавшие от двухсот до четырёхсот тысяч, сообщили в правительстве Ростовской области.

В посёлке после взрыва газа ввели режим чрезвычайной ситуации. Сообщений о его отмене пока не поступало.