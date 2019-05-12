Комиссия по расследованию катастрофы лайнера «Сухой» в Шереметьево проведет дополнительную проверку пилотов

Комиссия по расследованию катастрофы лайнера «Сухой Суперджет-100» в Шереметьево проведет дополнительную проверку пилотов. Одной из возможных причин трагедии источники ТАСС называют недостаточную подготовку экипажа к управлению в ручном режиме.

Специальная комиссия изучит насколько пилоты сгоревшего «Суперджета» были подготовлены к посадке самолета в ручном режиме. Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, одна из рассматриваемых версий допускает, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения приземления без использования автоматических систем и электроники, в режиме Direct Mode. Самолет перешел в ручной режим управления после попадания в него молнии.

Из-за короазатьткого замыкания автопилот отключился. «Сухой Суперджет-100», рейсом Москва-Мурманск, спустя полчаса после взлета вернулся в аэропорт и загорелся после жесткой посадки. Погиб 41 человек, 10 до сих пор находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Ранее эксперты Межгосударственного авиационного комитета, мнение которых приводил «Коммерсант», указали на несколько ошибок летчиков: они решили лететь через грозовой фронт и не сбросили топливо перед аварийной посадкой.

Наряду с недостаточной пилотажной квалификацией летчиков, следствие рассматривает и версии о технической неисправности лайнера и неблагоприятные погодные условия.