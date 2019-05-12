Чиновники в Мордовии пронесли на шествии «Бессмертного полка» фотографии одного и того же ветерана

Одни и те же снимки в ходе акции пронесли глава мордовского МВД Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов). Соответствующие фотографии с шествия в Саранске, как пишет интернет-издание «Открытые медиа», были размещены в официальной группе регионального МВД в соцсети «Вконтакте». При этом, как следует из публикации, снимки с фронтовиком подписаны разными именами. В частности, прокурор держал плакат с именем «Кудашкин Андрей Матвеевич», а министр внутренних дел Мордовии нес в руках плакат с именем «Кудашкин Матвей Андреевич». В настоящее время публикация удалена, однако снимки с участием региональных силовиков смогли сохранить журналисты. В мордовском МВД же пока что никак не прокомментировали случившееся. По данным «Открытых медиа», на плакатах, вероятно, был изображен Матвей Андреевич Кудашкин, родившийся в одном из мордовских сел в 1905 году. Как отмечается, он был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Изначально создатели движения «Бессмертный полк» предполагали, что участники акции должны нести портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.