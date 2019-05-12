Уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП, предупредило россиян МВД

Уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП, об этом россиян предупредило МВД. Новый национальный ГОСТ начал действовать с этого месяца. При этом на сайте Росстандарта информации о новых размеров знаков нет, отмечают в силовом ведомстве.

Новые размеры знаков противоречат общепринятым правилам в области безопасности движения и международной Конвенции о дорожных знаках и сигналах, которую Россия ратифицировала. Об этом заявили в МВД. Согласно новым правилам длина графических рисунков, установленных у дорог, может меняться с 70 сантиметров до 50, а в некоторых случаях 40. С первого мая приказом Росстандарта начал действовать национальный ГОСТ, который разрешает городским властям ставить на улицах уменьшённые знаки в центральных районах и кварталах исторической застройки, то есть вне скоростных зон. Предлог – большие знаки часто закрывают друг друга, а также здания и другие объекты. На официальном сайте Росстандарта информации об изменениях нет, отметили в МВД. Там подчеркнули: ГОСТ предварительный, он пока не включён в список документов по стандартизации. Впервые пилотная зона с уменьшенными знаками на дорогах пару лет назад появилась в Москве, в ГИБДД посчитали их небезопасными для движения и через суд добились штрафа в 200 тысяч рублей, напоминает газета Коммерсант.

Против уменьшенных дорожных знаков ранее выступил и Совет по правам человека при президенте. Там попросили правительство не изменять национальный ГОСТ. Тем не менее, вице-премьер Максим Акимов поручил Росстандарту ускорить работу по закреплению новых знаков в документе.