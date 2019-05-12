Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях

Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях. Об этом стало известно юристу Александру Бусарову, получившему доступ к соответствующим документам. Как передает «Радио Свобода», для того, чтобы достать материалы о расстрелянных палачах, Бусаров выдавал себя за фанатичного сталиниста. В результате он смог собрать несколько папок документов, в том числе с грифом «Совершенно секретно». Материалы касаются центрального руководства и рядовых сотрудников НКВД. Когда юрист обратился и в другие ведомства уже с требованием вернуть реабилитированным государственные награды, главная военная прокуратура начала частично отменять свои прежние решения. Опасаясь разоблачения, Бусаров выехал за границу и вывез все документы.