Дополнительные исследования причин смерти журналиста Сергея Доренко могут занять около недели. Специалисты постараются сделать всё как можно быстрее, — сказал Интерфаксу гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.



Сегодня прощание с главным редактором радиостанции было отменено в последний момент. Полиция запретила выдавать тело его вдове, сообщили в эфире «Говорит Москва».

По данным экспертизы, Сергей Доренко скончался от проблем с сердцем.