Трое российских миллиардеров вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Это следует из ежегодного рейтинга британской газеты Sunday Times.

Лидером издание поставило бизнесмена и основного акционера USM Holdings Алишера Усманова. Он, согласно рейтингу, располагается на 8 месте с состоянием почти в 15 млрд долларов. Совсем незначительно от него, как отмечается, отстает предприниматель Роман Абрамович, занявший девятую строчку. При этом годом ранее, по версии газеты, он был тринадцатым: его состояние увеличилось почти на 2 млрд долларов. Новичком же рейтинга стал глава консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Он замкнул десятку богатейших людей Великобритании с активами, которые оцениваются примерно в 14 млрд долларов. При этом в марте журнал Forbes называл Фридмана богатейшим жителем Лондона. Возглавили же общебританский рейтинг индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя: их состояние оценивается в 28,5 млрд долларов.

Согласно рейтингу богатейших бизнесменов России, опубликованному журналом Forbes в марте, Фридман опережал Усманова и Абрамовича: его состояние оценивалось в 15 млрд долларов.