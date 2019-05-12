В Москве отменена церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко

В Москве за считанные часы до похорон отменена церемония прощания с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко. Полиция запретила выдавать тело покойного его вдове, сообщила сама радиостанция.

Сергей Доренко скончался в минувший четверг, 9 мая. По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Прощание с Сергеем Доренко должно было пройти на Троекуровском кладбище.