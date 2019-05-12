Фотографию одного и того же ветерана пронесли на акции «Бессмертный полк» в Мордовии двое силовиков и один священник. Причем, изображения фронтовика были подписаны разными именами, — отмечает издание Znak.com. с одинаковыми фото вышли на шествие министр внутренних дел республики, прокурор региона, а также епископ РПЦ. Как обращает внимание издание, запись об участии силовиков в акции и фотографии, где они несут портрет ветерана, удалена из официальной группы МВД Мордовии в социальной сети ВКонтакте.