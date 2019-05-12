Столкновения демонстрантов с полицией произошли в столице Албании

Несколько тысяч человек собрались накануне перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы. Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, силовики применили слезоточивый газ и водометы. В экстренных службах говорят, что не менее двенадцати сотрудников полиции получили ранения. Протесты в Албании проходят с февраля, передает DW. Оппозиция обвиняет правительство и правящую Албанскую социалистическую партию в махинациях на выборах и коррупции.