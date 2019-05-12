Прощание с главным редактором радиостанции «Говорит Москва» Сергеем Доренко сегодня не состоится

Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция, рассказали на самой радиостанции. В правоохранительных органах объяснили это необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы. Решение принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака. Ксения и Екатерина Доренко утверждают, что их отец мог быть отравлен. Они называли вторую супругу журналиста заинтересованным лицом. Сергей Доренко скончался в минувший четверг, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.