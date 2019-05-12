Сегодня двумя матчами заканчивается 28 тур чемпионата России по футболу

Обе игры будут иметь определяющее значение в распределении медалей.

Суперматч Зенит – ЦСКА несколько утратил свою значимость после того, как Зенит стал чемпионом России в предыдущем туре. По сути сезон для команды Сергея Семака закончен, хотя она впервые предстанет перед своей публикой в новом статусе. Это не очевидная, но все таки мотивация. Для ЦСКА попадание в Лигу Чемпионов жизненно необходимо в силу финансовых причин. Сейчас армейцы отстают от Локомотива, идущего вторым, на пять очков, а тульский Арсенал уже догнал их в таблице. Иного выхода, кроме как играть на победу у ЦСКА нет, тем более, что Спартак, который играет с Уфой отстает всего на два очка и в случае поражения ЦСКА может оказаться на шестом месте. Уфа вряд ли избежит стыковых матчей даже если выиграет, а для Спартака этот матч важен не только с турнирной точки зрения. Клуб летом ожидает большая чистка и вряд ли кто-то хочет под нее попасть.



Телеканал Матч ТВ покажет в прямом эфире матч Зенит – ЦСКА, начиная с 19 часов.