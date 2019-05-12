Третий протокол составили на отставного офицера, который проводит пикеты возле администрации президента

Новый, третий по счёту административный протокол, составили на отставного офицера, который в Москве проводит одиночные пикеты возле администрации президента Путина. Это грозит уголовным делом.

Отставному майору ракетных войск Владимиру Скубаку вчера опять сорвали одиночный пикет. Он стоял возле администрации президента с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка», к военному подошли две женщины, одна развернула плакат со словами «Остановим пятую колонну». Офицер вызвал полицейских, они задержали его и женщину. А вскоре Скубак, оказавшийся в ОВД в шестой раз за две недели, рассказал интернет-изданию МБХ Медиа, что на него составили очередной административный протокол. До этого его обвиняли в незаконном ношении военной формы и мелком хулиганстве. Поскольку это третье нарушение менее чем за полгода в отношении отставного майора могут возбудить уголовное дело. Он пояснял, что проводит пикеты, поскольку ему не выплатили положенной по закону субсидии на жильё. В 2015м году ему пришлось срочно вывезти сына бывшей жены с территории Украины. За это его лишили доступа к военной тайне, после чего он уволился. Добиться правды в военных судах и прокуратуре Скубаку не удалось.

По данным сайта ОВД-инфо отставной офицер также почти 20 дней держит голодовку.