Штаб по ликвидации последствий ЧП организован в Ростовской области после взрыва бытового газа в жилом доме

Осмотр газового оборудования в частично разрушенном из-за взрыва бытового газа доме в Ростовской области проводился в марте, сообщили местные власти. В поселке Чистоозерный организован штаб по ликвидации последствий ЧП. Ведутся работы по разбору завала с привлечением инженерной техники. В целях обеспечения безопасности дом отключен от коммуникаций, установлены подпорки на первом этаже. На месте работают более 100 человек, в том числе психологи МЧС, и 27 единиц техники, сообщили в региональном главке.

Хлопок бытового газа произошел этой ночью в многоквартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области. Два человека погибли, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. 13 жильцов находятся в пункте временного размещения. Пострадали семь квартир, три из них полностью разрушены. Спасатели предупредили о возможном обрушении дома. Конструкции обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела», который уже направлен на место происшествия. В связи с инцидентом, прокуратура обещала проверить деятельность организаций, обслуживающих пострадавший дом. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования.