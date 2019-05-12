Прощание с Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится

Выдавать тело вдове журналиста запретила полиция. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва». Документ из главного следственного управления поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нём содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы». Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.

В то же время, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы, главный судмедэксперт Москвы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день кончины, установлена естественная причина смерти, повторное вскрытие не проводится.

«Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено».

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Журналист скончался 9 мая в центре Москвы, когда возвращался из поездки в Переславль-Залесский на мотоцикле.