Прощание с Доренко сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция

Прощание с журналистом Сергеем Доренко на Троекуровском кладбище сегодня не состоится, выдавать тело вдове журналиста запретила полиция, сообщает редакция радиостанции «Говорит Москва».

«Документ, подписанный заместителем начальника СЧ СУ УВД по ЦАО Москве Бахтиным, поступил во 2-й судебный морг сегодня ночью. В нЈм содержится распоряжение не выдавать тело «в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении в Телеграм-канале радиостанции.

«Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины Доренко. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен»,— пояснили там.