Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, чье состояние издание оценило более чем в 11 миллиардов фунтов стерлингов, сохранил свою позицию в рейтинге на восьмой строчке. С небольшим отставанием идет основной владелец Millhouse Роман Абрамович. Он улучшил свою позицию, поднявшись с 13-й до 9-й строчки. Новичком списка стал крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман. Он занял 10-е место.

В апреле Усманов, Абрамович и Фридман уже попали в список самых богатых россиян по версии Forbes, однако там они были представлены в другом порядке.