Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Твин Пикс», скончалась в возрасте 72 лет

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Твин Пикс», скончалась в США в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал рак, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на ее дочерей.

За съемку в сериале «Отряд «Стиляги» Липтон в 1971 году получила премию «Золотой глобус». Настоящий успех актрисе принесла роль владелицы закусочной Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс».