В Новосибирске похоронят трех туристов, погибших под лавиной в горах Алтая

Церемонии прощания пройдут сегодня и завтра в наукограде Кольцово и в Новосибирском крематории. Об этом сообщается на странице секции горного туризма Новосибирского госуниверситета в «ВКонтакте».

Туристическая группа из девяти человек попала под лавину на Южно-Чуйском хребте 6 мая. Выжить удалось только двум девушкам.

Спасатели нашли на месте происшествия пять тел, они уже опознаны.

Поисковая операция приостановлена на полтора месяца из-за опасности схода новой лавины.