Госсекретарь США Майкл Помпео сегодня начинает в этом качестве свой первый визит в Россию

Глава внешнеполитического ведомства США сначала отправится в Москву. В российской столице Майкл Помпео встретится с американскими дипломатами и послом, проведёт обсуждения с представителями деловых кругов США. После этого госсекретарь отправится в Сочи. Там у него намечены переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и возможно президентом Владимиром Путиным. Стороны намерены обсудить контроль над вооружениями, ситуацию на Украине, в Венесуэле, Иране, Сирии и Северной Корее, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента США. Вашингтон по его словам заинтересован в том, чтобы наладить отношения с Москвой. При этом Помпео намерен на встрече с российским руководством честно обозначить свою позицию, сообщил представитель Госдепартамента.

От результатов визита в Россию госсекретаря США зависят перспективы организации новой встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, отметили в Вашингтоне.