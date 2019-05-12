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08:04, 12 мая 2019

Александр Лукашенко оценил сумму ущерба предприятиям страны от грязной российской нефти в сотни миллионов долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил сумму ущерба предприятиям страны от грязной российской нефти в сотни миллионов долларов. По его словам, за неделю некондиционное сырье «съедало» по 4 — 5 мм толщины стенок трубопровода. Минск намерен требовать возмещения от Москвы.

Пока доказательств для объявления таких сумм нет, — сказал «Эху» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Ананских подчеркнул, что возмещение ущерба это в любом случае обсуждаемый процесс, но сумма должна быть соизмерима с реальностью.



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