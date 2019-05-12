Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке под Ростовом после взрыва газа в жилом доме

Два человека погибли, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. 13 жильцов находятся в пункте временного размещения. На месте работают более 100 человек, в том числе психологи МЧС, и 27 единиц техники, сообщили в региональном главке.

Хлопок бытового газа произошел этой ночью в многоквартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района Ростовской области. Пострадали семь квартир, три из них полностью разрушены. Спасатели предупредили о возможном обрушении дома. Здание отключено от газоснабжения. Конструкции обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела», который уже направлен на место происшествия.

В связи с инцидентом, прокуратура обещала проверить деятельность организаций, обслуживающих пострадавший дом. При наличии оснований, будут приняты меры реагирования.