Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал Россию и Китай в числе угроз мировой безопасности

По его словам, они могут внести вклад в дестабилизацию. Кроме того, он отметил, что «рушатся великие принципы и основы международной жизни. Институты, договоры, данные обещания и уважение границ больше не соблюдаются», — сказал министр, пояснив, что речь, в частности, идет о Парижском соглашении по климату и ядерной сделке с Ираном. Ле Дриан также считает, что в мире развиваются «формы гипернасилия, включая продолжающийся терроризм». Еще одна угроза, по его мнению, заключается в том, что ряд государств выступает за то, чтобы отношения между странами основывались не на сотрудничестве, а на конфронтации. «Мы рискуем перейти к форме международной анархии», — заключил глава французского МИДа.