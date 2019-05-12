Украина продолжит придерживаться курса на войну с Россией и вступлению в НАТО. Это пообещал советник избранного президента Иван Апаршин. Он пояснил в эфире «Громадське», что ему не удалось обсудить все аспекты оборонной стратегии во время личной встречи с Владимиром Зеленским, однако по ряду вопросов позиция единая и не вызывает сомнений. По его словам, они также обсудили усиление армии резервными войсками, создание современной системы территориальной обороны и борьбу с коррупцией в оборонной сфере.