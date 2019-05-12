Сегодня сборная России сыграет второй матч на чемпионате мира по хоккею

Соперник – сборная Австрии.

Первый матч россияне выиграли у норвежцев с результатом 5-2. Пропущенные при счете 5-0 шайбы смазали картину, но , несмотря на это, наша команда с каждой игрой, учитывая встречи Евротура, выглядит все более цельной. На этот раз более результативно действовали не Овечкин и Кузнецов, а Малкин и Кучеров. Последний, который играл в третьем звене, набрал три очка, Малкин – два за роскошные передачи. Кучеров и продолжает тренироваться в третьей тройке с Анисимовым и Гусевым. Ворота в матче с Австрийцами будет защищать Александр Георгиев, которому тренеры тоже решили дать игровую практику. Сегодня к сборной присоединится защитник Никита Задоров, но сыграет он или нет – пока неясно. Штаб закрыл и еще одну вакансию нападающего. Олимпийский чемпион Иван Телегин выступит на чемпионате.



Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Австрии начнется в 13 часов 15 минут. Трансляция на канале Матч ТВ