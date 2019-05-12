В Литве сегодня выбирают нового президента страны

Одновременно в республике пройдут сразу два референдума.

На пост президента Литвы претендуют экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис. По данным соцопросов, они подошли к финишу почти с одинаковыми шансами на победу. Все лидеры президентской гонки придерживаются того же курса в отношении России, что и действующие власти – после присоединения Крыма они поддержали санкции в отношении страны, посчитав ее политику агрессивной. Похоже, что с избранием нового президента напряженность в отношениях Литвы и России сохранится. Также сегодня жителям республики предстоит принять участие в двух референдумах. Одни из них касается сокращения числа парламентариев. Второй – сохранения двойного гражданства тем, кто уезжает на постоянное жительство в другие страны. Этот вопрос связан с увеличением эмиграции после вступления Литвы в Евросоюз.

Чтобы победить на выборах президента кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Вероятно, на этот раз новый лидер Литвы будет определен по результатам второго тура.