Дональд Трамп посоветовал Китаю не тянуть с торговой сделкой до следующих выборов в США

По словам президента, если в 2020 году Пекину вдруг повезет и победит демократ, то КНР сможет продолжить «грабить» США на 500 миллионов долларов в год. «Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу», — добавил американский лидер. Если же сделка будет заключена во время его второго срока, ее условия будут «намного хуже» для китайской стороны, чем сейчас, предупредил глава Белого дома. Властям Китая «было бы мудро действовать сейчас», написал Трамп и добавил, что любит «собирать большие пошлины».

В пятницу Трамп распорядился повысить тарифы на ввоз в США китайских товаров на общую сумму 300 миллиардов долларов.