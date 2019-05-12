В Иркутской области остаются шесть очагов лесных пожаров
Борьба с ними ведется постепенно, чтобы не допустить новых возгораний, — сказал замминистра лесного комплекса региона Валентин Широков.
В Иркутской области все еще действует режим ЧС.
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Борьба с ними ведется постепенно, чтобы не допустить новых возгораний, — сказал замминистра лесного комплекса региона Валентин Широков.
В Иркутской области все еще действует режим ЧС.
Совет да нелюбовь Выход России из СЕ — это окончательное возращение страны в позорное рабское прошлое. Это конец остаткам прав человека, логическое завершение процесса превращение режимом Путина суда, следствия и прокуратуры в политическую машину репрессий, а тюрем — в новое подобие ГУЛАГа с пытками и издевательствами…