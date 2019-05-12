Состояние одного из пострадавшего при взрыве газа в Ростовской области тяжелое

Он находится в реанимации, второй — в состоянии средней тяжести сообщили «Интерфаксу» в больнице.

Хлопок бытового газа произошел этой ночью в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района. Обрушилась кровля. Повреждены семь квартир, три из них полностью разрушены, уточнили в областном главке МЧС. Там предупредили о возможном обрушении дома, в связи с чем работа спасателей осложнена. Люди эвакуированы. Для них развернут пункт временного размещения. Здание отключено от газоснабжения. Конструкции обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела», который уже направлен на место происшествия.