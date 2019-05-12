Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил сумму ущерба предприятиям страны от грязной российской нефти в сотни миллионов долларов. По его словам, за неделю некондиционное сырье «съедало» по 4 — 5 мм толщины стенок трубопровода. Минск намерен требовать возмещения от Москвы.

Вряд ли такая оценка основана на профессиональном анализе ущерба, сказал «Эху» шеф-редактор аналитической редакции агентства REGNUM Юрий Баранчик. По его словам, Лукашенко может просто хотеть получить прибыль из этой ситуации.

Баранчик добавил, что оценка специалистов «Транснефти» в любом случае будет гораздо ближе к реальности, чем озвученная позиция официального Минска.