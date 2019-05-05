В Москве простятся с Сергеем Доренко

Церемония пройдет на Троекуровском кладбище. Начало в 11 часов.

Журналист умер 9 мая на 60 году жизни, находясь за рулем своего мотоцикла в центре столицы. Причиной смерти стал разрыв аорты.

Доренко был не только прекрасным журналистом, но и замечательным коллегой и другом. Об этом сказал журналист «Эха» Александр Плющев.

Сергей Доренко был очень открытым и дружелюбным, — отметил Александр Плющев.

Сегодня же мотоциклисты проведут в Москве заезд в память умершего журналиста. Доренко был частью особенного сообщества, и его участники решили таким образом это показать, — сказал «Эху» организатор акции, бизнесмен Максим Валетский.

Сбор участников намечен на 14 часов у дома номер 25 на Пятницкой улице. Предполагается, что байкеры проедут по Садовому кольцу и закончат маршрут у места гибели Доренко. Валетский добавил, что акция не согласована с властями, хотя закон этого требует.