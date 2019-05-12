Два человека погибли в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Ростовской области

Один из них находится под завалами, а девочка 2010 года рождения умерла в машине скорой помощи. Двое пострадавших госпитализированы, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Хлопок бытового газа произошел этой ночью в двухэтажном 16-квартирном жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района. Произошло обрушение кровли на площади 50 кв. метров. Повреждены в общей сложности семь квартир, две из них пострадали особенно серьезно, уточнили в поселковой администрации. В МЧС предупредили о возможном обрушении дома, в связи с чем работа спасателей осложнена. Люди эвакуированы. Здание отключено от газоснабжения. Конструкции обследуют на прочность с помощью комплекса «Стрела», который уже направлен на место происшествия.