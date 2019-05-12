Власти Кубы ввели контроль за продажей ряда товаров

Такая мера объясняется необходимостью «обеспечить справедливость при распределении продуктов» в условиях «усугубления экономической и финансовой блокады». Об этом сообщила глава Министерства внутренней торговли Бетси Диас Веласкес. По ее словам, в числе продуктов питания, продажа которых будет регулироваться на розничном рынке — колбаса, горох, рис, бобы, яйца и курица. Например, курица, которая в основном является импортной, будет продаваться не более чем по 5 кг на человека, сообщает La Vanguardia. Ограничения также введены в отношении средств гигиены — мыла, зубной пасты и жидких моющих средств.