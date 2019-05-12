В Литве пройдут очередные президентские выборы

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным соцопросов, фаворитами являются экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может. Если никому из кандидатов не удастся победить в первом туре, через две недели состоится второй. Одновременно с выборами главы государства пройдут два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов Сейма.